Врач дала советы, как подготовить желудок к новогоднему застолью

В течение дня накануне новогодней ночи не стоит пропускать приемы пищи, чтобы к вечеру не быть слишком голодным и не наброситься на стол с закусками и тяжелыми блюдами. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

За час-полтора до застолья специалист порекомендовала выпить йогурт или съесть легкий творог.

«Алкогольные напитки можно чередовать с чистой водой без газа, а жирные и острые закуски — с нейтральными: нарезкой из свежих овощей, отварным картофелем, кусочком сыра, хлебом. И самое главное — знать свою меру в еде и в напитках. Лучше попробовать понемногу несколько блюд, чем съесть двойную порцию одного, но очень тяжелого», — сказала Кашух.

При несбалансированном питании следует заранее перейти на регулярную и щадящую пищу, чтобы желудок легче перенес новогоднюю нагрузку.

Старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова до этого рассказала «Газете.Ru», что в новогоднюю ночь следует ограничиться 100-150 граммами селедки под шубой и таким же количеством салата оливье. Помимо этого, по ее словам, безопасная доза шампанского составляет 200 миллилитров для женщин и 300 — для мужчин.

