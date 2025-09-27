МИД: идея главы ЕК отказаться от энергоресурсов России к 2027 году ударит по ЕС

Идея об отказе от импорта российских энергоресурсов к 2027 году ударит бы по благосостоянию жителей Европы. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

23 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС навсегда» откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году.

Масленников обратил внимание на противоречивость сигналов из Евросоюза относительно отказа от импорта российских энергоносителей. 11 сентября еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил о намерении ЕС отказаться от поставок российского газа к 2028 году, но фон дер Ляйен поправила его. Парламентарий считает, глава ЕК таким образом пыталась не раздражать президента США Дональда Трампа и думала о своих будущих слушаниях по вотуму недоверия, добавил Масленников.

Представитель МИД РФ добавил, что заявленные в Брюсселе темпы «зеленого» перехода нереалистичны, насколько выполнимы планы по скорому отказу от российских энергоносителей — непонятно.

Ранее в Еврокомиссии предложили продлить санкции против России в обход Венгрии.