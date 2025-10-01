На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе расстроились из-за того, что платят за газ из России больше, чем дают Украине

Президент Литвы Науседа: Европа платит за российский газ больше, чем дает Киеву
true
true
true
close
Reuters

Европа платит за российский газ больше, чем дает Украине в рамках финансовой поддержки Киева. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, его слова приводит агентство Baltnews.

«Мы платим за российский газ больше, чем поддерживаем Украину», — подчеркнул он.

По словам Науседы 13% импорта газа в Европе идет из России.

Глава государства также похвастался, что Литва якобы «разорвала все связи с Россией» еще в 2022 году.

В конце сентября директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников отметил, что идея об отказе от импорта российских энергоресурсов к 2027 году ударит бы по благосостоянию жителей Европы.

23 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС навсегда» откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году.

Ранее в Еврокомиссии предложили продлить санкции против России в обход Венгрии.

Санкции против России
