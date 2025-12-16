Верховный суд оставил за Лурье право собственности на квартиру

Верховный суд России отправил на новое рассмотрение дело о квартире народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает RT.

Суд постановил пока оставить право собственности на квартиру за Полиной Лурье.

16 декабря ВС России прошло рассмотрение жалобы Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру.

Сама Долина на заседание не явилась. Во время рассмотрения дела судья зачитал иск Полины Лурье. В нем сказано, что народная артистка уклонилась от обязанности о снятии с учета и не выселилась из квартиры после заключения договора.

Прокуратура выступила против принудительного выселения народной артистки России Ларисы Долиной.

Ранее на заседание по делу Долиной приехал «человек-паук» и был задержан.