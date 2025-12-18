На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат ответила, может ли руководитель читать переписки сотрудников

Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Руководитель не может читать переписки сотрудников, даже если они подписали согласие на обработку персональных данных, поскольку это нарушает их конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций. Об этом «Москве 24» заявила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица в интересах правосудия для раскрытия тяжкого преступления», — объяснила эксперт.

По ее словам, в остальных случаях подобные действия начальства являются нарушением и попадают под уголовную статью, связанную с неприкосновенностью частной жизни (137 УК РФ). По ней может грозить штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Кроме того, наказать могут и по статье о нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (138 УК РФ).

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов до этого говорил, что сотрудника могут уволить за пранк или шутку, если это нарушит локальные акты компании, однако Трудовой кодекс РФ напрямую это не предусматривает. По его словам, нарушение локальных правил могут счесть за дисциплинарный проступок — если шутка унизит коллег, за это могут наказать и уволить в дальнейшем.

Ранее россиянам назвали черты токсичной переписки.

