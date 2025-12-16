На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, могут ли их уволить за шутку на работе

Юрист Кофанов: россиян могут уволить за шутку на работе
true
true
true
close
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудника могут уволить за пранк или шутку, если это нарушит локальные акты компании, однако Трудовой кодекс РФ напрямую это не предусматривает. Об этом «Москве 24» рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

По его словам, нарушение локальных правил могут счесть за дисциплинарный проступок — если шутка унизит коллег, за это могут наказать и уволить в дальнейшем.

Юрист добавил, что к подобному наказанию может привести и нарушение требования о дресс-коде.

«Еще руководство может прописать, что сотрудники во время рабочего времени должны заниматься только делами, непосредственно связанными с их трудовыми обязанностями, а общий чат использовать лишь для обмена нужной информацией. Нарушение этих правил также будет поводом считать это дисциплинарным проступком», — добавил Кофанов.

Юрист юридической фирмы «Прагмат» Ильяс Калинкин в беседе с «Газетой.Ru» до этого дал однозначный ответ: участие в корпоративных мероприятиях не относится к должностным обязанностям работника, если иное не предусмотрено трудовым договором.

Ранее в Госдуме объяснили новые правила расторжения трудовых договоров с иностранцами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами