Россиянам объяснили, могут ли их уволить за шутку на работе

Сотрудника могут уволить за пранк или шутку, если это нарушит локальные акты компании, однако Трудовой кодекс РФ напрямую это не предусматривает. Об этом «Москве 24» рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

По его словам, нарушение локальных правил могут счесть за дисциплинарный проступок — если шутка унизит коллег, за это могут наказать и уволить в дальнейшем.

Юрист добавил, что к подобному наказанию может привести и нарушение требования о дресс-коде.

«Еще руководство может прописать, что сотрудники во время рабочего времени должны заниматься только делами, непосредственно связанными с их трудовыми обязанностями, а общий чат использовать лишь для обмена нужной информацией. Нарушение этих правил также будет поводом считать это дисциплинарным проступком», — добавил Кофанов.

Юрист юридической фирмы «Прагмат» Ильяс Калинкин в беседе с «Газетой.Ru» до этого дал однозначный ответ: участие в корпоративных мероприятиях не относится к должностным обязанностям работника, если иное не предусмотрено трудовым договором.

Ранее в Госдуме объяснили новые правила расторжения трудовых договоров с иностранцами.