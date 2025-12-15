«Капслок и точки под запертом»: россиянам назвали черты токсичной переписки

В современном мире, когда общение во многих сферах перетекло в переписку, включая рабочие чаты, важно соблюдать сетевой этикет. Это необходимо, чтобы общение не стало токсичным, сообщения не обижали собеседников и не трактовались двусмысленно, пояснил руководитель команды маркетинга и преподаватель маркетинга в НИУ ВШЭ Виктор Воробьев. В беседе с 360.ru основными чертами токсичности он назвал использование точек в конце предложения и капслока, который расценивается как повышение голоса.

Нормой сегодня считаются краткие сообщения по существу дела, начинать следует сразу с вывода, без вступлений. Кроме того, зумеры, которые вышли на рынок труда, активно создают свои тренды, отметил эксперт.

«Это и про эмодзи, и история о том, стоит ли точка в конце сообщения или не стоит. Плюс переход в целом коммуникации в мессенджеры вместо почты. Это тоже глобальный тренд», — пояснил он.

Так, использование капслока по умолчанию относится к токсичной коммуникации – это создает впечатление, что на собеседников наорали, отметил Воробьев. Для выделения главных мыслей он посоветовал использовать выделение жирным шрифтом или подчеркивание. Кроме того, маркетолог призвал отказаться от смайликов в серьезной переписке, особенно от смеющихся лиц со слезами – их можно трактовать неоднозначно, пояснил он.

И третий важный момент – это точки в конце предложения, которые актуальны в электронных письмах, но излишни в сообщениях в мессенджерах. По мнению эксперта, они создают впечатление, что человек обиделся и хочет завершить разговор.

«Когда вам пишут в чате, и так видно, где закончилось сообщение. Если точка стоит, значит, ее поставили туда специально ― например, для придания тексту особого, строгого тона», — отметил специалист.

Точками разграничиваются лишь несколько предложений в одном сообщении, так как это грамматически верно, а в самом конце лучше от них отказаться, согласился автор книг о редактуре и информационном стиле, создатель обучающих курсов Максим Ильяхов.

«Если [переписка создает] не тот эффект, который вам нужен, попробуйте писать сообщения без точек и посмотрите на результат. Возможно, людям станет с вами приятнее общаться», — заключил эксперт.

