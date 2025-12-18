Психолог рассказал о пользе тренда на глимерство

Тренд на глимерство, связанный с отказом от культа «успешного успеха» и ориентацией на спокойствие, гармонию и малые радости повседневной жизни, может выступить для человека как способ восстановления. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, многие люди устали от давления, KPI и марафонов продуктивности, с которыми они сталкиваются ежедневно, поэтому у этого тренда может быть будущее.

«Конечно, совсем отказаться от дедлайнов нельзя, а полностью снизить обороты можно только разве что уйдя в лес, выпав из реальности. Однако, поймав приятные микромоменты в формате здесь и сейчас, можно помочь нервной системе почувствовать себя в безопасности и немного снизить обороты», — сказал Самбурский.

При этом психолог посоветовал не доводить ситуацию до абсурда и не закрывать глаза на проблемы и конфликты, которые существуют.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Виктор Косс до этого говорил, что в преддверии Нового года многие сталкиваются со стрессом из-за большого количества дел. Встретить праздник без лишнего напряжения и в хорошем настроении поможет физическая активность. Специалист порекомендовал выходить на спокойные прогулки перед сном продолжительностью от 20 до 30 минут.

