Невролог рассказал, как избавиться от стресса перед Новым годом

В преддверии Нового года многие сталкиваются со стрессом из-за большого количества дел. Встретить праздник без лишнего напряжения и в хорошем настроении поможет физическая активность. Об этом kp.ru рассказал врач-невролог, кандидат медицинских наук Виктор Косс.

Специалист порекомендовал выходить на спокойные прогулки перед сном продолжительностью от 20 до 30 минут.

«Это нормализует ритм мозга, переключает его на спокойную, прямую волну. Благодаря этому человек, придя домой, лучше засыпает, более глубоко спит и лучше отдыхает», – объяснил он.

По словам невролога, важно выбирать безопасные и эффективные физические нагрузки, ориентируясь на собственное состояние здоровья. Перед тем, как приступать к активным занятиям, стоит пройти базовый медицинский осмотр.

Эксперт также посоветовал делать легкие упражнения на растяжку и заняться плаванием. Такие занятия помогут снизить стресс, улучшить сон и оставаться в тонусе.

Тревел-эксперт Игорь Синельников до этого рассказал, что путешествие и работу можно эффективно совместить, если грамотно выстроить распорядок дня, заранее спланировать задачи и четко разделить время для труда и отдыха. По его словам, это позволит избежать стресса и непредвиденных ситуаций во время поездки.

