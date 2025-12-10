На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Невролог рассказал, как избавиться от стресса перед Новым годом

Врач Косс: физические нагрузки помогут избавиться от стресса перед Новым годом
true
true
true
close
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии Нового года многие сталкиваются со стрессом из-за большого количества дел. Встретить праздник без лишнего напряжения и в хорошем настроении поможет физическая активность. Об этом kp.ru рассказал врач-невролог, кандидат медицинских наук Виктор Косс.

Специалист порекомендовал выходить на спокойные прогулки перед сном продолжительностью от 20 до 30 минут.

«Это нормализует ритм мозга, переключает его на спокойную, прямую волну. Благодаря этому человек, придя домой, лучше засыпает, более глубоко спит и лучше отдыхает», – объяснил он.

По словам невролога, важно выбирать безопасные и эффективные физические нагрузки, ориентируясь на собственное состояние здоровья. Перед тем, как приступать к активным занятиям, стоит пройти базовый медицинский осмотр.

Эксперт также посоветовал делать легкие упражнения на растяжку и заняться плаванием. Такие занятия помогут снизить стресс, улучшить сон и оставаться в тонусе.

Тревел-эксперт Игорь Синельников до этого рассказал, что путешествие и работу можно эффективно совместить, если грамотно выстроить распорядок дня, заранее спланировать задачи и четко разделить время для труда и отдыха. По его словам, это позволит избежать стресса и непредвиденных ситуаций во время поездки.

Ранее были названы главные ошибки тех, кто худеет к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами