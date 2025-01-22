Пляжи в Испании стали коричневыми из-за огромного количества водорослей, пишет Mirror.

Популярные курорты Испании столкнулись с неожиданной проблемой: пляжи страны покрываются коричневым слоем водорослей Rugulopterix okamurae. Этот вид, родом из Тихого океана, быстро распространился в Атлантике и Средиземном море, вызывая беспокойство у местных властей и туристов.

Они полностью покрывают морское дно, а их остатки выносятся течениями на берег, окрашивая пляжи в коричневый цвет. Хотя Rugulopterix okamurae не представляют прямой угрозы для экосистемы, их неприятный запах и неприглядный вид отпугивают отдыхающих.

Особенно сильно пострадали такие регионы, как Мурсия, Валенсия и Тарифа. В Марбелье, например, скопления водорослей достигали высоты более метра, что вынуждало купальщиков буквально перелезать через них, чтобы добраться до воды.

«Мы должны действовать вовремя, чтобы минимизировать последствия вторжения», — сообщила Мария Альтамирано, профессор Университета Малаги.

Проблема затрагивает не только туризм, но и рыболовство. Местные власти вынуждены выделять миллионы евро на очистку пляжей, что становится серьезной финансовой нагрузкой.

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