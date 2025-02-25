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Ученые раскрыли секрет ярко-розовых берегов Красного моря

EcoEvo: миллионы крошечных рачков окрасили пляжи Красного моря в розовый
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Omri Amosi/Israel Nature and Parks Authority

Ученые из Израильского института океанографических и лимнологических исследований совместно с коллегами из Университета Бен-Гуриона выяснили причину необычного цвета берегов Красного моря на севере залива Акаба. Исследование опубликовано в научном журнале Ecology and Evolution (EcoEvo).

В последние два года в марте и апреле берега Эйлата в указанном районе становились ярко-розовыми. Команда установила, что причиной феномена стали выбросы на сушу миллионов крошечных рачков отряда амфипод (Amphipoda), или бокоплавов. Это планктонные ракообразные, чья окраска обусловлена каротиноидными пигментами, которые те получают с пищей.

Чтобы понять причины массового мора амфипод, исследователи использовали комплексный подход, включающий морфологический и генетический анализ, а также изучение факторов окружающей среды.

Первоначально предполагалось, что заморы ракообразных связаны с их уникальной репродуктивной стратегией, известной как семепарация, когда самки не выживают после единственного размножения. Однако анализ показал, что среди выброшенных на берег особей было почти равное количество самцов и самок, что исключило эту гипотезу.

Ученые также рассмотрели возможность влияния изменения климата, в частности морских волн тепла, которые ранее вызывали массовое сокращение популяции коралловых рыб в Эйлате. Однако данные о температуре воды в период мора амфипод не показали значительных отклонений. Другая гипотеза — воздействие паразитов или патогенов — также не нашла подтверждения.

Ключ к разгадке нашли в научной литературе. Исследователи обнаружили описание аналогичного случая, произошедшего в марте 1977 года, когда берега Акабы также были покрыты амфиподами. Это позволило предположить, что явление имеет циклический характер и связано с сезонными процессами.

Основной гипотезой ученых стало влияние циклонических водоворотов — круговых течений, которые могут переносить воду из глубин на поверхность. В северной части залива Акаба такие водовороты наиболее активны с ноября по апрель. Исследователи предполагают, что амфиподы попали в мощный водоворот и были вынесены течениями к берегу. Подобные случаи уже фиксировались, например, на Гавайях.

Ранее ученые узнали, какого цвета были океаны древней Земли.

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