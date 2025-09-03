На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ручей в Рязани посинел по неизвестной причине

В Рязани в посиневшем ручье выявили превышение нитритов азота и нефтепродуктов
true
true
true

В Рязани вода в ручье Быстрец в микрорайоне Кальное окрасилась в синий цвет. Видео опубликовал местный Telegram-канал.

Согласно посту, областное министерство природопользования в конце августа организовало забор проб воды у дома № 57 по Касимовскому шоссе. В 18:00 26 августа ручей был синего цвета: там обнаружили превышение нитритов азота и нефтепродуктов. Однако спустя час вода в месте забора проб уже не имела цвета и запаха. Причину окрашивания не установили, материалы обследования передали в полицию.

В середине августа в Каспийском море появилось пятно площадью 82 кв. км. Его заметили на радиолокационном снимке Sentinel-1A в 05:43. Пятно протянулось вдоль судоходной линии Порт Курык — Баку, занимает сектора Азербайджана и Казахстана и может состоять из масла или отходов рыбной ловли . Участники проекта «Прозрачный мир», поддерживающего природоохранные организации, беспокоятся, что в случае новых выбросов море «просто не выдержит».

Ранее мэр Краснослободска объяснил «огромный водоворот» на Волге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами