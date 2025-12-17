Названа главная опасность катания на тюбингах

Катание на тюбингах — одно из самых опасных зимних развлечений, поскольку «ватрушка» способна развивать высокую скорость, но управление у нее практически отсутствует. Об этом в интервью RT предупредила врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Снаряд часто неконтролируемо вращается вокруг своей оси, что может вызвать полную потерю ориентации в пространстве», — отметила она.

К самым вероятным происшествиям специалист отнесла повреждения позвоночника, включая «хлыстовую» травму, а также компрессионные переломы.

Особую опасность такие увечья представляют для детей из-за слабости связок и мышечного корсета, а также для людей, страдающих остеопорозом, из-за снижения минеральной плотности костной ткани, добавила Демьяновская.

Спасатель международного класса, заслуженный спасатель России и член Российского союза спасателей Сергей Щетинин до этого говорил, что использовать надувные санки без риска для здоровья можно только на оборудованных склонах под присмотром сотрудников. Кроме того, по его словам, важно выбирать тюбинги заводского производства, которые будут соответствовать весу человека. Также категорически запрещается кататься на «ватрушке» вместе с другим человеком и отпускать детей без присмотра.

Ранее в России захотели ввести ГОСТ на тюбинги.