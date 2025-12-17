На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа главная опасность катания на тюбингах

Врач Демьяновская: тюбинг отличается высокой скоростью и плохой управляемостью
true
true
true
close
Shutterstock/Petr Smagin

Катание на тюбингах — одно из самых опасных зимних развлечений, поскольку «ватрушка» способна развивать высокую скорость, но управление у нее практически отсутствует. Об этом в интервью RT предупредила врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Снаряд часто неконтролируемо вращается вокруг своей оси, что может вызвать полную потерю ориентации в пространстве», — отметила она.

К самым вероятным происшествиям специалист отнесла повреждения позвоночника, включая «хлыстовую» травму, а также компрессионные переломы.

Особую опасность такие увечья представляют для детей из-за слабости связок и мышечного корсета, а также для людей, страдающих остеопорозом, из-за снижения минеральной плотности костной ткани, добавила Демьяновская.

Спасатель международного класса, заслуженный спасатель России и член Российского союза спасателей Сергей Щетинин до этого говорил, что использовать надувные санки без риска для здоровья можно только на оборудованных склонах под присмотром сотрудников. Кроме того, по его словам, важно выбирать тюбинги заводского производства, которые будут соответствовать весу человека. Также категорически запрещается кататься на «ватрушке» вместе с другим человеком и отпускать детей без присмотра.

Ранее в России захотели ввести ГОСТ на тюбинги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами