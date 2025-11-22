В России захотели ввести ГОСТ на тюбинги

Депутат Буцкая заявила, что в РФ могут ввести ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки

Уже этой зимой в России могут ввести ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, соответствующий ГОСТ был разработан в рамках технического комитета по безопасным детским площадкам.

«Из данного ГОСТа следует, что у нас все тюбинги и тюбинговые горки будут классифицированы. Под каждый вид тюбинговой горки будет разрешен определенный вид тюбинга», — сказала депутат.

Она уточнила, что разработанный ГОСТ предполагает маркировку как самих тюбингов, так и горок для их использования. Это гарантирует безопасность эксплуатации зимнего инвентаря.

Также парламентарий отметила, что после утверждения ГОСТ направят в Росстандарт, где будет принято решение о вступлении документа в силу. Она обратила внимание, что в среднем ГОСТы вступают в силу через полгода после их принятия. При этом новый стандарт, как подчеркнула Буцкая, может вступить в силу в особом порядке, «то есть с момента его подписания».

До этого опрос показал, что зимой в РФ большая часть спортивных травм приходится на занятия хоккеем (25%), катание на коньках (5%) и тюбинг (3%). Самые частые случаи, с которыми сталкиваются люди в зимний период, — это падение с тюбинга или лыж, столкновение с деревом во время катания на санках или сноуборде, удары об лед во время катания с горки и другие.

Ранее россиянка сломала семь ребер, врезавшись на тюбинге в дерево.