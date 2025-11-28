На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности катания на тюбингах вне оборудованных мест

Спасатель Щетинин: кататься на тюбингах можно только в специальных местах
Shutterstock/Petr Smagin

Катание на тюбингах вне специально оборудованных склонов представляет серьезную опасность для здоровья. Об этом в разговоре с RT предупредил спасатель международного класса, заслуженный спасатель России и член Российского союза спасателей Сергей Щетинин.

Специалист отметил, что особенно опасно кататься на тюбингах, прикрепленных к автомобилям.

«Всякое прицепное устройство к автомобилю должно иметь специальное разрешение государственное и, самое главное, быть предназначено для этого. Тюбинг ни в коем случае даже близко не предназначен для этого, поэтому категорически запрещено», — предупредил он.

Спасатель объяснил, что кататься на надувных санках без риска для здоровья можно только на оборудованных склонах под присмотром сотрудников. Кроме того, важно выбирать тюбинги заводского производства, которые будут соответствовать весу человека. Также категорически запрещается кататься на тюбингах вместе с другим человеком и отпускать детей без присмотра.

Помимо этого, в случае самостоятельного выбора горки Щетинин посоветовал избегать трасс с деревьями, камнями и другими препятствиями. Он добавил, что также важно следить, чтобы спуск не выходил на проезжую часть.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что уже этой зимой в России могут ввести ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки. Она уточнила, что ГОСТ предполагает маркировку как самих средств, так и горок для их использования.

Ранее ветврач объяснил, как защитить питомца от стресса из-за фейерверков.

