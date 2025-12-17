«Радиостанция Судного дня» передала зашифрованное послание

«Радиостанция Cудного дня» передала первое за среду, 17 декабря, послание — слово «татумари». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», фиксирующий активность станции.

Станция вышла в эфир в 16:37 по московскому времени.

«НЖТИ 32409 ТАТУМАРИ 3995 2030», — говорится в сообщении.

15 декабря в ее эфире прозвучали слова «бузотерка», «лазомиг», «линцокрин» и «входошунт».

До этого последний раз «жужжалка» выходила в эфир 11 декабря с четырьмя сообщениями. По данным «УВБ-76 логи», станция передавала сообщения со словами «ершовуз», «бермудский», «жуирозагс» и «аульный».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее сообщалось, что передачи Радиостанции Судного дня вызвали опасения на Западе.