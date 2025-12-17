Врач перечислил болезни, которые часто путают с гипертонией

Высокое давление не всегда свидетельствует о гипертонии. Порой такое состояние вызвано другими болезнями. Об этом kp.ru рассказал исследователь и практикующий врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко.

«Любая сильная боль всегда вызывает повышение давления, так заложено природой. Если человек зимой упадет, сломает руку и мы измерим ему давление на второй руке — оно точно будет повышенным. Когда боль пройдет, давление самостоятельно снизится», — объяснил специалист.

По его словам, также причиной повышенного давления могут быть заболевания пищеварительной системы, суставов и мышц. Кроме того, иногда за таким состоянием кроются психоневрологические расстройства, депрессия, а также тревожные и посттравматические стрессовые расстройства.

Кардиолог отметил, что в некоторых случаях гипертония может сочетаться с другой болезнью, которая провоцирует скачки давления. В таком случае лечение гипертонии бессмысленно.

Профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Филипп Копылов до этого предупредил, что в новогодние праздники повышается риск серьезных проблем со здоровьем сердца, особенно если употреблять большое количество алкоголя и сочетать его с резкими нагрузками. По его словам, в зоне риска находятся как пациенты с гипертонией, болезнями сердца и лишним весом, так и практически полностью здоровые люди.

