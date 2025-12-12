На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач перечислила симптомы, которые указывают на сбой в работе сердца

Врач Лапа: одышка может быть признаком сбоя в работе сердца
Shutterstock

Нестабильное давление, одышка и внезапная слабость могут выступать признаками сбоев в работе сердца. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

«Когда давление сегодня 180, завтра 120, а послезавтра 150 — это уже тревожный знак. Такая нестабильность требует консультации врача и проведения ЭКГ, чтобы исключить сердечные патологии. Кроме того, если человек испытывает непредсказуемую слабость или внезапное ухудшение самочувствия, это тоже может быть связано с нарушением кровоснабжения сердца», — отметила врач.

По ее словам, при наличии таких симптомов важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы замедлить или остановить развитие сердечно-сосудистых патологий. Лапа добавила, что после перенесенного инсульта или криза восстановление проходит значительно хуже.

Ученые из Университета Пенсильвании до этого установили, что у женщин с миомой матки долгосрочный риск сердечно-сосудистых заболеваний повышен более чем на 80%. Исследователи проанализировали данные 2,7 миллиона женщин в возрасте около 41 года. За испытуемыми наблюдали в течение 10 лет, фиксируя случаи инфарктов, инсультов и заболеваний периферических артерий — и сопоставляли их с наличием определенных диагнозов.

Ранее россиян предупредили об опасности злоупотребления алкоголем в Новый год.

