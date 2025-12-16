Кардиолог предупредил о риске инфаркта в новогодние праздники

В новогодние праздники повышается риск серьезных проблем со здоровьем сердца, особенно если употреблять большое количество алкоголя и сочетать его с резкими нагрузками. Об этом kp.ru рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Филипп Копылов.

«На фоне высокой алкогольной интоксикации либо во время абстиненции (похмелья) происходят сбои сердечного ритм. Серьезные нарушения ритма могут привести к инфаркту и летальному исходу», — предупредил специалист.

По его словам, в зоне риска находятся как пациенты с болезнями сердца, лишним весом и гипертонией, так и практически полностью здоровые люди. Всего пара лишних бокалов алкоголя может вызвать одышку, боли в груди и сильную слабость.

Избежать негативного влияния на здоровье удастся, если не злоупотреблять спиртным. Врач порекомендовал контролировать нагрузку на сердце, а при первых признаках аритмии и других дискомфортных ощущениях сразу обращаться за медицинской помощью.

Психолог, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова до этого говорила, что решение провести Новый год в спокойствии или вовсе его не праздновать может принести настоящую пользу. По ее словам, это поможет переосмыслить события, восстановить силы, а также сохранить стабильный ритм жизни и внутреннее равновесие.

Ранее нутрициолог назвал полезную альтернативу сладостям в новогоднем подарке.