Грузия потребовала извинений от Евросоюза

Грузия потребовала от ЕС извинений за слова о применении химоружия на митингах
parliament.ge

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что его страна требует от Евросоюза официальных извинений за утверждения о том, что грузинские власти якобы использовали химоружие против своих граждан при разгоне митингов в конце 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Папуашвили, спустя несколько дней было подтверждено, что заявления в связи с боевым отравляющим вещество камитом «были ложью».

«Сейчас меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии [Анита Хиппер], европарламентарии и нанятые НПО, которые, как бесы, напали на страну? Пусть извинятся Брюссель и нанятые им НПО», — сказал председатель парламента.

По мнению Папуашвили, происходящее является гибридной войной против Грузии, в которой участвуют Брюссель и пресс-секретарь Еврокомиссии, которая, по его словам, отличается особенно враждебной риторикой в адрес страны.

До этого Папуашвили заявил, что в стране упразднят Антикоррупционное бюро, созданное по инициативе ЕС в 2022 году.

Также он прокомментировал ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении ЕС.

По словам парламентария, Брюссель пытается подчинить Грузию политическому диктату. Он подчеркнул, что Грузия продолжит путь в Евросоюз, несмотря на нынешнее отношение Брюсселя к республике.

Ранее в Грузии обвинили ЕС в срыве переговоров, касающихся прав человека.

