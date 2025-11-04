На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии прокомментировали ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении ЕС

Папуашвили: Брюссель пытается подчинить Грузию политическому диктату
Irakli Gedenidze/Reuters

Брюссель своим докладом пытается подчинить Грузию политическому диктату. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Шантаж Грузии и давление на Грузию не пройдут. Мы не собираемся опускать рукава», — сказал он.

Папуашвили подчеркнул, что Грузия продолжит путь в Евросоюз (ЕС), несмотря на нынешнее отношение Брюсселя к республике.

Еврокомиссия в своем отчете охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Европейский союз в связи с отступлением от демократии. Также отмечается, что ЕК планирует ввести в действие новый визовый механизм для давления на Грузию, чтобы заставить республику вернуться на путь интеграции ЕС.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к ЕС. Силовики использовали дубинки и водометы, а в столицу устремились новые участники протеста. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Премьер Грузии раскрыл, кто осуществлял попытки госпереворота в стране.

