В Еврокомиссии считают Грузию «номинальной» страной-кандидатом в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Европейский союз (ЕС) в связи с отступлением от демократии. Об этом говорится в отчете комиссии по стране за 2025 год.

«Вместо того, чтобы продемонстрировать приверженность дальнейшей интеграции в ЕС и проведению необходимых реформ, за отчетный период Грузия еще больше отклонилась от пути вхождения в союз», — говорится в документе.

Кроме того, там отметили, что состояние демократии в Грузии в отчетный период характеризовалось значительным откатом назад. В связи с этим Еврокомиссия воспринимает Грузию как кандидата на вступление в ЕС лишь номинально, отмечается в отчете.

4 ноября Еврокомиссия публикует рейтинги стран — кандидатов, в которых будет оцениваться их прогресс, достигнутый на пути к вступлению в ЕС. Как писала The Guardian, комиссия даст оценку по поводу отката Грузии от демократии, попыток реформировать Украину, а также озвучит свой взгляд на происходящее в странах Западных Балкан, включая Сербию, «где продолжаются протесты против президента Александара Вучича».

Ранее еврокомиссар заявил, что ЕС хочет принимать новые страны на испытательный срок.