На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии считают Грузию «номинальной» страной-кандидатом в ЕС

ЕК: Грузия — номинальный кандидат в Евросоюз из-за отступления от демократии
true
true
true
close
Shakh Aivazov/AP

Еврокомиссия (ЕК) охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Европейский союз (ЕС) в связи с отступлением от демократии. Об этом говорится в отчете комиссии по стране за 2025 год.

«Вместо того, чтобы продемонстрировать приверженность дальнейшей интеграции в ЕС и проведению необходимых реформ, за отчетный период Грузия еще больше отклонилась от пути вхождения в союз», — говорится в документе.

Кроме того, там отметили, что состояние демократии в Грузии в отчетный период характеризовалось значительным откатом назад. В связи с этим Еврокомиссия воспринимает Грузию как кандидата на вступление в ЕС лишь номинально, отмечается в отчете.

4 ноября Еврокомиссия публикует рейтинги стран — кандидатов, в которых будет оцениваться их прогресс, достигнутый на пути к вступлению в ЕС. Как писала The Guardian, комиссия даст оценку по поводу отката Грузии от демократии, попыток реформировать Украину, а также озвучит свой взгляд на происходящее в странах Западных Балкан, включая Сербию, «где продолжаются протесты против президента Александара Вучича».

Ранее еврокомиссар заявил, что ЕС хочет принимать новые страны на испытательный срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами