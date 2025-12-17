Врач предупредила об опасности повышенной потливости

Постоянная повышенная потливость может сигнализировать о наличии гормональных сбоев или нарушений терморегуляции. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

По ее словам, иногда такое состояние может быть нормой, поэтому важно различать естественную потливость во время болезни и постоянное чрезмерное потоотделение, не связанное с простудой или жаром.

«Причин повышенной потливости много, но основная — интоксикация. Когда поднимается температура, организм реагирует, он пытается токсины убрать через кожу. Кожа, как и слизистые, помогает очищать тело, активируется жидкость, и пот начинает выделяться сильнее. Но если потливость постоянная, а не во время болезни, тогда это повод серьезно заняться здоровьем», — объяснила Лапа.

Врач посоветовала обратиться к специалисту, который назначит лечение для того, чтобы помочь организму очиститься от токсинов и избыточных белков, вырабатываемых в процессе защитных реакций.

Терапевт, пульмонолог, доктор медицинских наук (РНИМУ им. Н. И. Пирогова) Александр Карабиненко до этого говорил, что людям, которые сталкиваются с чрезмерной ночной потливостью, важно спать в прохладной комнате и не укрываться одеялом с головой. Если это не помогает и гипергидроз сохраняется, врач посоветовал проверить здоровье.

