Врач раскрыла симптомы дефицита витамина D

Частые переломы, усталость, депрессии, запоры и повышенная потливость могут свидетельствовать о дефиците витамина D в организме. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Взрослым часто требуется дополнительный прием витамина D, так как его дефицит встречается повсеместно. Витамин D играет ключевую роль в усвоении кальция, что важно для здоровья костей, а также поддерживает иммунную, сердечно-сосудистую и нервную системы. Симптомы дефицита могут быть неспецифическими и включать боли в костях и мышцах, частые переломы (остеопороз), общую слабость, хроническую усталость и повышенную утомляемость, нарушение равновесия, частые простуды, запоры, повышенную потливость, а также такие проблемы, как ломкость ногтей, сухость кожи и выпадение волос. Кроме того, люди с дефицитом витамина D жалуются на сонливость, головные боли, раздражительность, плохое настроение или депрессивное состояние. Стоит отметить, что были проведены исследования, в которых доказана высокая роль витамина D в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией», — сказала она.

Волгина уточнила, что большинству россиян необходимо принимать витамин D в профилактических дозах из-за климата, однако посоветовала прежде всего сдать анализ крови.

«Часто рекомендуется принимать его в виде добавок, особенно в регионах с недостаточным солнечным светом, чтобы избежать дефицита, который может привести к серьезным заболеваниям. А так как на территории России в основном регионы с дефицитом солнечного света, то практически всем необходим прием витамина D в профилактических дозах. Однако есть довольно большой процент населения, у которого дефицит витамина D, в связи с чем необходим прием витамина в лечебных дозах. Для определения уровня витамина D необходимо сдать анализ крови на уровень 25(OH)D. Также врач может назначить дополнительные анализы на кальций, фосфор и другие показатели, связанные с обменом данного витамина. Определение необходимой дозы витамина D осуществляется на основании данных анализа и жалоб пациента», — добавила она.

