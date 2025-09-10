Врач рассказал, какие правила помогут справиться с ночной потливостью

Людям, которые сталкиваются с чрезмерной ночной потливостью, важно спать в прохладной комнате и не укрываться одеялом с головой. Об этом Pravda.Ru рассказал терапевт, пульмонолог, доктор медицинских наук (РНИМУ им. Н. И. Пирогова) Александр Карабиненко.

«Сначала надо подумать о том, какая температура в помещении. Она должна во время сна быть чуть ниже 20 градусов. 20-18 градусов, вот в таком пределе. Тогда потения не будет. Не надо накрываться с головой, одеялами и прочими вещами. Достаточно, чтобы была какая-то накидка на ноги, очень легенькая накидочка», — сказал терапевт.

Если это не помогает и гипергидроз сохраняется, врач посоветовал проверить здоровье. По его словам, речь может идти о вегетативных нарушениях, климаксе у женщин, латентно протекающих воспалительных реакциях и не только. Карабиненко порекомендовал прежде всего посетить терапевта, который при необходимости направит к профильному специалисту.

Терапевт Сюзанна Уайли из Университетского колледжа Лондона до этого рассказала, что регулярная и сильная ночная потливость может указывать на онкологические заболевания, проблемы со щитовидной железой, диабет и тревожное расстройство. По словам специалиста, постоянные пробуждения в мокрых простынях иногда связаны с инфекциями или нарушениями работы щитовидной железы.

