Стало известно, кто был настоящей целью нападения школьника из Одинцово

Напавший на Успенскую школу планировал расправиться с конкретным педагогом. Об этом стало известно Baza.

По данным Telegram-канала, 15-летний Тимофей К. искал учительницу математики Марию Дмитриевну, однако ее имя ученик не помнил. Он заходил в разные кабинеты и описывал женщину как «такая темная».

Незадолго до нападения школьник собрал в туалете нечто похожее на СВУ и хотел спрятать предмет в ее кабинете.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

Ранее порезавший учительницу ножом школьник из Петербурга раскаялся в содеянном.