На футболке подростка, устроившего поножовщину в школе, увидели послание

Устроивший поножовщину в школе надел футболку с надписью «Ничьи жизни не важны»
Telegram-канал SHOT

15-летний подросток, который устроил поножовщину в школе в Подмосковье, во время нападения был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы канала отметили, что под названием No Lives Matter существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества. На данный момент экстренные службы проверяют кабинеты школы на наличие в них взрывного устройства.

По предварительным данным, в результате нападения один ребенок не выжил. По информации Baza, подросток, который напал на школьника, сделал селфи на фоне его тела. Журналисты сообщили, что жертвой нападавшего стал ученик четвертого класса. Кроме того, ножевое ранение получил охранник школы, его госпитализировали.

Инцидент произошел 16 декабря в одной из школ в Одинцово. По данным Telegram-каналов, подросток пришел в учебное заведение в балаклаве и напал на учеников с ножом. Причины агрессии школьника уточняются.

Во время инцидента педагоги эвакуировали детей. Нападавшего задержали. По данным Telegram-канала SHOT, кабинет, в котором он заперся с одним из учеников, взял штурмом спецназ. Предварительно, заложник не пострадал.

Telegram-канал 112 опубликовал первое фото из школы после нападения. В кадре можно увидеть лежащего на полу ребенка.

Ранее в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу.

Нападение на школу в Одинцово
