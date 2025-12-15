На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин продлил запрет поставлять нефть по потолку цен

Путин продлил до 30 июня запрет поставлять нефть и нефтепродукты РФ по потолку цен
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет поставлять российские нефть по потолку цен. Об этом следует из указа президента.

Поправка внесена в указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты».

Запрет действовал до конца 2025 года, указ продлевает срок до 30 июня 2026 года.

Осенью Новая Зеландия снизила потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6. Страна также ввела санкции против 11 физических и восьми юридических лиц.

23 октября США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний, в том числе против нефтедобывающей компании «Лукойл».

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действия пакета санкций против России, введенного президентом Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что Индия сократит закупки российской нефти на фоне санкций США.

