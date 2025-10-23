В США заявили, что Индия откажется от российской нефти после новых санкций

Американские санкции против российских нефтяных компаний «практически исключают возможность» поставок российской нефти в Индию. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназваных индийских руководителей перерабатывающих компаний.

«Руководители перерабатывающих предприятий заявили, что последние ограничения, объявленные Вашингтоном накануне, в результате которых крупнейшие российские производители попали в черный список, практически исключают возможность продолжения поставок», — говорится в тексте.

Как пишет Bloomberg, шаг администрации Дональда Трампа, которая ранее воздерживалась от введения санкций, напрямую затронул «потоки нефти от крупных нефтяных компаний Москвы и фактически положил конец этой торговле как раз в тот момент, когда руководители индийских нефтеперерабатывающих заводов возвращаются к работе после праздника Дивали».

23 октября США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

В заявлении минфина страны говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

