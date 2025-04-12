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Трамп продлил введенный Байденом пакет антироссийких санкций

Трамп продлил на год действие пакета санкций Байдена против России
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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действие пакета санкций против России, введенного его предшественником Джо Байденом. Об этом говорится в уведомлении в Федеральном реестре Штатов.

Речь идет об указе 14024. Документ был принят 15 апреля 2021 года. Изначально рестрикции вводились против российских частных и юридических лиц, которых обвинили в причастности к кибератакам, вмешательстве в выборы в США, обходе санкций и так далее.

2 апреля агентство Reuters сообщило, что половина сената конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев, объединились и выдвинули законопроект против России по ужесточению санкций. Главными авторами проекта являются сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь.

12 апреля американский экономист Джеффри Сакс заявил, что переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами движется в сторону снятия американских санкций с РФ.

Ранее сенаторы США пригрозили усилить санкции против России за отказ от переговоров по Украине.

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