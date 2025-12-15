На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Льготы членов семьи бойцов СВО стали доступны и для их 18-летних детей

Путин распространил льготы членов семьи бойцов СВО и на их 18-летних детей
Михаил Климентьев/РИА Новости

Предоставленные членам семьи участников СВО льготы распространены и на их 18-летних детей. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Теперь дети участников СВО смогут получать льготы в период между окончанием школы и поступлением на очное обучение в вуз или профессиональное учебное заведение.

Поправки также позволяют рассчитывать на льготы детям военных до 23 лет, обучающихся по очной форме в учебных заведениях.

Кроме того, Путин подписал новый закон о «кредитных каникулах» для мобилизованных и участников спецоперации. Закон продлевает до конца 2026 года срок, в течение которого участники СВО, мобилизованные, а также члены их семей могут потребовать от кредитора предоставить им «кредитные каникулы».

В 2024 году Путин освободил участников СВО от уплаты процентов за период кредитных каникул.

Ранее Госдума приняла проект о налоговых льготах для участников СВО.

