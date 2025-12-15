На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин продлил право участников СВО на кредитные каникулы

Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО на 2026 год
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин продлил на 2026 год действие закона о «кредитных каникулах» для мобилизованных и участников спецоперации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон продлевает до конца 2026 года срок, в течение которого участники СВО, мобилизованные, а также члены их семей могут потребовать от кредитора предоставить им «кредитные каникулы».

Изменения вносятся в законы №106-ФЗ и №377-ФЗ, в которых описаны условия предоставления «кредитных каникул» для мобилизованных заемщиков, в том числе индивидуальных предпринимателей и владельцев объектов малого и среднего предпринимательства.

Право потребовать у кредитора предоставления участникам спецоперации, мобилизованным и их семьям «кредитных каникул» было предоставлено в 2022 г. «Кредитные каникулы» позволяют заемщикам приостановить платежи или снизить их размер без ухудшения условий кредитного договора.

В 2024 году Путин освободил участников СВО от уплаты процентов за период кредитных каникул.

Ранее в Госдуме призвали смягчить условия получения кредитных каникул.

