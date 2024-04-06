Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об освобождении участников СВО от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Если часть процентов была уплачена, то эти деньги пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств заемщика.

2 апреля сообщалось, что закон об освобождении участников специальной военной операции от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам в период кредитных каникул принят Госдумой во втором и третьем чтении.

В этот же день комитет Совфеда поддержал законопроект о списании участникам СВО процентов по кредитам. Отмечалось, что недополученные банками доходы по процентам будут возмещены за счет государства на 50%, для чего в бюджете необходимо предусмотреть дополнительные расходы в размере около 5,7 млрд рублей.

Ранее россиянам назвали случаи, когда банк может списать деньги с карты без их согласия.