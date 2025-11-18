Госдума приняла проект о налоговых льготах для участников СВО

ГД приняла во II чтении законопроект о налоговых льготах для участников СВО

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в числе прочего, вводит ряд налоговых льгот для семей с детьми, участников специальной военной операции (СВО) и некоторых других категорий граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Нововведение предусматривает оказание адресной помощи семьям с детьми, участникам СВО и их родным. Последние также будут освобождены от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физлиц.

Также будут расширены возможности применения налоговой льготы при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Кроме родителей с несовершеннолетними детьми после введения закона ее смогут использовать семьи с недееспособными детьми вне зависимости от их возраста.

До этого правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, расширяющий социальные гарантии для ветеранов боевых действий. Документ предлагает предоставить данной категории граждан возможность оформления неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 35 календарных дней в году.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО смогут открыть свое дело за счет помощи по соцконтракту.