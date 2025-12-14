На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: россияне успели уйти с пляжа перед терактом в Сиднее

SHOT: россияне успели уйти с пляжа в Сиднее за несколько минут до теракта
true
true
true
close
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Граждане России успели уйти с пляжа в Сиднее незадолго до теракта, в котором не выжили десять человек. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Пара из Сочи гуляла по пляжу Бонди вечером по местному времени, куда пришла на праздник Хануки. За 15 минут до начала стрельбы девушка и ее бойфренд ушли, так как им нужно было в аэропорт. В беседе с нами Анжелика рассказала, что сейчас находится в шоке от новостей, которые поступают с пляжа», — говорится в посте.

Один из россиян, ставших очевидцами трагедии, также рассказал РЕН ТВ о том, что видел. По его словам, сначала раздалось примерно шесть выстрелов. Они продолжались примерно две-три минуты — всего их было 40-50, сказал он.

После короткой паузы, вспомнил мужчина в беседе с журналистами, прозвучали еще два выстрела.

По последним данным, служба скорой помощи Нового Южного Уэльса доставила 16 пострадавших в местные больницы. Как сообщал портал ABC News, стрельба произошла во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука.

Ранее появилось видео задержания прохожим одного из стрелявших на пляже в Сиднее.

