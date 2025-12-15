Сибига назвал Орбана самым ценным «замороженным активом» России в Европе

Министр иностранных дел Украины назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана самым ценным замороженным активом России в Европе, комментируя его позицию по изъятию средств Москвы, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Самый ценный замороженный актив России в Европе», — язвительно написал Сибига.

До этого Виктор Орбан заявил, что изъятие замороженных российских активов со стороны Евросоюза (ЕС) будет равносильно объявлению войны России. По его словам, изъятие сотен миллиардов евро, принадлежащих государству, неминуемо повлечет за собой ответные действия.

Затем глава МИД Венгрии Петер Сийярто устроил в соцсети X перепалку со своим польским коллегой Радославом Сикорским по этому поводу. В ответ на слова Орбана Сикорский отреагировал фразой: «Виктор заработал свой орден Ленина». На это ответил Сийярто. Он написал, что Польша «действительно хочет войны России и Европы».

