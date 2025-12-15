На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сибига назвал Орбана самым ценным «замороженным активом» России в Европе

Глава МИД Сибига назвал Орбана самым ценным «замороженным активом» России в ЕС
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана самым ценным замороженным активом России в Европе, комментируя его позицию по изъятию средств Москвы, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Самый ценный замороженный актив России в Европе», — язвительно написал Сибига.

До этого Виктор Орбан заявил, что изъятие замороженных российских активов со стороны Евросоюза (ЕС) будет равносильно объявлению войны России. По его словам, изъятие сотен миллиардов евро, принадлежащих государству, неминуемо повлечет за собой ответные действия.

Затем глава МИД Венгрии Петер Сийярто устроил в соцсети X перепалку со своим польским коллегой Радославом Сикорским по этому поводу. В ответ на слова Орбана Сикорский отреагировал фразой: «Виктор заработал свой орден Ленина». На это ответил Сийярто. Он написал, что Польша «действительно хочет войны России и Европы».

Ранее Мерц предупредил о последствиях «падения» Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами