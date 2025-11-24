В Москве потушили пожар на хлебозаводе «Черемушки»

Огнеборцы за полчаса ликвидировали пожар на третьем этаже пятиэтажного производственного здания на улице Наметкина в Москве. Об этом сообщили в столичном МЧС.

К тушению огня привлекались 31 сотрудник и девять единиц техники.

По данным Telegram-канала Mash, пожар произошел на территории кондитерско-булочного комбината «Черемушки», который обеспечивает продукцией около 10% московского рынка и входит в топ-10 по России.

22 ноября в Москве загорелось здание Центрального телеграфа, построенное в 1925-1927 годах в стиле советского ар-деко. В МЧС подтвердили, что произошло возгорание строительных материалов на девятом этаже многоэтажного нежилого здания, расположенного на Тверской улице. В тушении огня принимали участие 47 сотрудников и 11 единиц техники.

Утром 19 ноября произошел пожар в отеле Radisson Blu Олимпийский, в связи с чем из здания эвакуировали около 400 человек. Днем МЧС сообщило о ликвидации возгорания.

Ранее подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра.