На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военные ВСУ сдаются в плен через QR-код на фальшивых деньгах

ТАСС: военные ВСУ активно сдаются в плен через QR-код на фальшивых долларах
true
true
true
close
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всплеск желающих сдаться в плен российской армии среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит после сброса фальшивых долларовых купюр с QR-кодом на соответствующий Telegram-бот. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По словам источника, в Херсоне и Запорожье «Telegram-боты для сдачи в плен работают на ура».

«Добавляем листовки с QR-кодом на бот. Иногда вместо листовок сбрасываем фальшивые доллары — всегда отмечается всплеск желающих сдаться в плен. Возможно, это связано с вниманием ВСУшников к денежным купюрам», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что бывают провокации, когда украинские солдаты, которые не планируют сдаваться, просто так пишут в Telegram-бот. Такие, по словам источника, «вычисляются и блокируются».

«На Запорожском и Херсонском направлениях сдаются чаще всего запорожцы и херсонцы, насильно загнанные ТЦК (аналоги военкоматов - прим.) в окопы», — добавил представитель силовых структур.

12 декабря сообщалось, что в Димитрове (украинское название — Мирноград) группа украинских военнослужащих перешла в плен к российским силам.

Ранее ВСУ «обнулили» украинскую военнослужащую за дружбу с попавшим в плен.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами