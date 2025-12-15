Военные ВСУ сдаются в плен через QR-код на фальшивых деньгах

ТАСС: военные ВСУ активно сдаются в плен через QR-код на фальшивых долларах

Всплеск желающих сдаться в плен российской армии среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит после сброса фальшивых долларовых купюр с QR-кодом на соответствующий Telegram-бот. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По словам источника, в Херсоне и Запорожье «Telegram-боты для сдачи в плен работают на ура».

«Добавляем листовки с QR-кодом на бот. Иногда вместо листовок сбрасываем фальшивые доллары — всегда отмечается всплеск желающих сдаться в плен. Возможно, это связано с вниманием ВСУшников к денежным купюрам», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что бывают провокации, когда украинские солдаты, которые не планируют сдаваться, просто так пишут в Telegram-бот. Такие, по словам источника, «вычисляются и блокируются».

«На Запорожском и Херсонском направлениях сдаются чаще всего запорожцы и херсонцы, насильно загнанные ТЦК (аналоги военкоматов - прим.) в окопы», — добавил представитель силовых структур.

12 декабря сообщалось, что в Димитрове (украинское название — Мирноград) группа украинских военнослужащих перешла в плен к российским силам.

Ранее ВСУ «обнулили» украинскую военнослужащую за дружбу с попавшим в плен.