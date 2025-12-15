На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не поеду, пока не помолюсь»: в Приморье водитель автобуса устроил скандал и попал на видео

В Приморье на видео сняли водителя, который остановил автобус для молитвы
true
true
true

Во Владивостоке водитель общественного транспорта, остановил автобус, чтобы помолиться. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости VL».

«Водитель автобуса №55 Владивостока сегодня в 07:30 остановился на Диомиде и начал устанавливать свои правила. Кричал, выгонял пассажиров, говорил, что те не дают ему помолиться», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что автобус с пассажирами стоит на дороге, в салоне выключен свет. По словам одной и женщин, транспорт остановился полчаса назад. При этом водитель не продолжает движение, потому что не помолился. Некоторые пассажиры приняли решение покинуть общественный транспорт, не заплатив.

Специалисты управления транспортом отметили, что руководитель автотранспортного предприятия провел инструктаж с данным водителем.

До этого во Владивостоке на Снеговой пади школьники устроили массовую драку на проезжей части. Инцидент попал на видео.

Ранее хабаровчанин выстрелил таксисту в голову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами