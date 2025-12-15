«Не поеду, пока не помолюсь»: в Приморье водитель автобуса устроил скандал и попал на видео

В Приморье на видео сняли водителя, который остановил автобус для молитвы

Во Владивостоке водитель общественного транспорта, остановил автобус, чтобы помолиться. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости VL».

«Водитель автобуса №55 Владивостока сегодня в 07:30 остановился на Диомиде и начал устанавливать свои правила. Кричал, выгонял пассажиров, говорил, что те не дают ему помолиться», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что автобус с пассажирами стоит на дороге, в салоне выключен свет. По словам одной и женщин, транспорт остановился полчаса назад. При этом водитель не продолжает движение, потому что не помолился. Некоторые пассажиры приняли решение покинуть общественный транспорт, не заплатив.

Специалисты управления транспортом отметили, что руководитель автотранспортного предприятия провел инструктаж с данным водителем.

