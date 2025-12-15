На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве девушка решила сняться в клипе Егора Крида и оказалась на сайте для эскортниц

Евгения Новоженина/РИА Новости

В Москве 25-летняя девушка оказалась на платформе для поиска эскортниц после того, как попробовала устроиться на подработку. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, Елена искала работу в столице и обнаружила объявление, в котором предлагали сняться в клипе блогера Егора Крида.

Во время «собеседования» неизвестные попросили снять одежду, чтобы посмотреть на наличие татуировок и шрамов. При этом Елену не предупреждали о съемке.

Вскоре выяснилось, что неизвестные отправили материалы на сайт для поиска эскортниц. Позже аферисты потребовали у девушки 20 тысяч рублей за удаление профиля.

Пострадавшая предположила, что мошенники могут не выполнить условия, поэтому отказалась.

Как рассказал сенатор Артем Шейкин, россиян нередко обманывают на онлайн-собеседованиях. Например, после отклика на вакансию неизвестные отправляют ссылку на корпоративное приложение для созвона. Скачав его, пользователь дает аферистам доступ к телефону, который блокируют и требуют деньги для разблокировки.

Ранее в Казани мужчина снял как облизывает стельки школьницы и отправил это видео ей.

