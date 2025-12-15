Во Франции ответили, сделают ли Сафонова первым номером в «ПСЖ»

Во Франции заявили, что в «ПСЖ» не хотят делать Сафонова первым номером

У главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике нет замысла делать российского вратаря Матвея Сафонова первым номером команды вместо Луки Шевалье. Такое мнение выразил журналист популярного французского спортивного издания L'Equipe Жозе Барросо в комментарии Sport24.

«Не думаю, что сегодня у Луиша Кампуша и у тренерского штаба вообще стоит вопрос о пересмотре позиции голкипера. Это не было каким-то решающим моментом. Сейчас нет идеи менять иерархию вратарей. Шевалье по-прежнему остается первым номером — это тип вратаря, который любит Энрике и которому доверяет», — отметил он.

13 декабря «ПСЖ» обыграл «Мец» в 16-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижского клуба. Сафонов вышел в стартовом составе команды третий раз подряд.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне чемпионата Франции Сафонов дебютировал в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Также Сафонов провел встречу Лиги чемпионов против испанского «Атлетика» (0:0). Сафонов спас свою команду после удара со штрафного.

Ранее появилась информация, что Сафонов сыграет за «ПСЖ» в финале Межконтинентального кубка.