Аналитик Слебода заявил, что Киев взял украинцев в заложники

Слебода: Киев взял украинцев в заложники на фоне энергетического коллапса
Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев взял украинцев в заложники на фоне энергетического коллапса, который может даже привести к социальному взрыву и, как следствие, к капитуляции Украинцы. Об этом заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

Он отметил, что зима для украинцев «будет долгой», поскольку энергетическая инфраструктура Украины «находится на грани выживания». По мнению эксперта, инфраструктура «держится буквально на скотче и жевательной резинке».

«Еще один-два отключения — и у них не останется запчастей для ремонта. Киевский режим и чиновники неоднократно предлагали украинским гражданам покинуть города и отправиться в деревни, где они смогут буквально уничтожать леса, чтобы добывать дрова для отопления. Это звучит ужасно», — сказал Слебода.

Аналитик подчеркнул, что значительная часть граждан Украины «не имеет никакого отношения» к нынешней власти, не поддерживает ее и «является невинными жертвами в этом деле».

До этого глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в стране свыше миллиона абонентов остались без света из-за повреждений на объектах критической инфраструктуры в ночь на 13 декабря.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия должна дойти до пляжей Одессы.

Новости Украины
