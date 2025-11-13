SHOT: 16-летний подросток поджег кинотеатр в ТЦ «Авиапарк» в Москве

16-летний подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра «Авиапарк». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел во время вечернего сеанса фильма «Голосовой помощник». Зрители эвакуировались из зала самостоятельно, никаких сигналов тревоги не звучало.

«Как рассказали очевидцы, никакого сигнала тревоги не было, о случившемся они узнали, когда вдруг во время просмотра выключились экраны, и зрители пошли в коридор узнавать, в чем дело», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что несовершеннолетнего оперативно задержали полицейские, он мог действовать по указанию мошенников. Подросток пронес в зал кинотеатра канистру с бензином.

В настоящее время с задержанным беседуют следователи, его мотивы выясняются.

Накануне суд в Санкт-Петербурге вынес приговор двум мужчинам за поджог релейных шкафов и госизмену.

Суд признал обоих мужчин виновными по статьям о государственной измене, диверсии группой лиц по предварительному сговору и публичных призывах к террористической деятельности.

Ранее в России ужесточили наказание за склонение детей к диверсионной деятельности.