На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более 50 человек отравились угарным газом в поезде в Алма-Ате

В Алма-Ате более 50 человек отравились угарным газом в поезде на съемках
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Более 50 человек отравились газом в поезде в Алма-Ате. На место происшествия выезжали 13 бригад скорой помощи. Об этом сообщает казахстанский новостной портал Tengri Travel, со ссылкой на пресс-службу алма-атинского управления здравоохранения.

По предварительным данным, пострадавшие отравились природным газом, всего — 52 человека, в том числе дети. По результатам осмотров госпитализировано 10 детей, из них 2 находятся в реанимации, остальные — в профильных отделениях.

Национальный оператор железных дорог «Казахстан темир жолы» (КТЖ) в свою очередь сообщил, что не имеет отношения к отравлению угарным газом по прибытии поезда на железнодорожный вокзал Алматы-2. Уточняется, что поезд, в котором произошло отравление принадлежит частному лицу, а вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок.

Как рассказал журналистам один из очевидцев, людей, в том числе женщин и детей, пригласили на кастинг кинокомпании, после чего отвезли ночью «далеко в степь», где температура воздуха доходила до минус 20. Длительные съемки проходили в неотапливаемых вагонах, и, после того, как массовка начала требовать «тепло, организаторы поставили в один из вагонов газовую горелку. Через некоторое время дети стали терять сознание, рассказал собеседник.

В настоящий момент компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее шесть человек, включая двоих детей, отравились газом в Орске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами