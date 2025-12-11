Более 50 человек отравились угарным газом в поезде в Алма-Ате

В Алма-Ате более 50 человек отравились угарным газом в поезде на съемках

Более 50 человек отравились газом в поезде в Алма-Ате. На место происшествия выезжали 13 бригад скорой помощи. Об этом сообщает казахстанский новостной портал Tengri Travel, со ссылкой на пресс-службу алма-атинского управления здравоохранения.

По предварительным данным, пострадавшие отравились природным газом, всего — 52 человека, в том числе дети. По результатам осмотров госпитализировано 10 детей, из них 2 находятся в реанимации, остальные — в профильных отделениях.

Национальный оператор железных дорог «Казахстан темир жолы» (КТЖ) в свою очередь сообщил, что не имеет отношения к отравлению угарным газом по прибытии поезда на железнодорожный вокзал Алматы-2. Уточняется, что поезд, в котором произошло отравление принадлежит частному лицу, а вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок.

Как рассказал журналистам один из очевидцев, людей, в том числе женщин и детей, пригласили на кастинг кинокомпании, после чего отвезли ночью «далеко в степь», где температура воздуха доходила до минус 20. Длительные съемки проходили в неотапливаемых вагонах, и, после того, как массовка начала требовать «тепло, организаторы поставили в один из вагонов газовую горелку. Через некоторое время дети стали терять сознание, рассказал собеседник.

В настоящий момент компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

