Японский премьер спровоцировала международный скандал заявлениями о Тайване

Заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что страна развернет силы самообороны, если КНР попытается установить контроль над Тайванем, спровоцировали кризис. При этом реакция США и РФ стала пощечиной для премьера, пишет портал Sohu.

Как пишут журналисты издания, Такаити преступила «красную линию» в отношениях с Пекином, вызвав недовольство правительства Китая. В ответ на протест японский премьер не отступила, что в свою очередь усилило напряженность в китайско-японских отношениях.

После этого Минобороны Японии сообщило о появлении китайского разведывательного корабля в 70 км от Кагосимы — важного узла береговой обороны. 11 ноября рядом с Японией зафиксировали эсминец КНР, направляющийся на учения в Тихий океан, говорится в материале.

По мнению журналистов портала, этот жест со стороны Пекина является предупреждением для Токио и сигналом, что Китай будет решительно отстаивать свои интересы.

Такаити ранее заявила, что попытка Китая силой установить контроль над Тайванем, угрожающая Японии, может спровоцировать военный ответ. После этого Пекин призвал своих граждан воздержаться от поездок в Японию.

Пекин считает Тайвань своей собственностью и не исключает применения силы для установления контроля над островом. Правительство Тайваня отвергает претензии Пекина.

Ранее в Китае остановили показ японских фильмов.