В Китае предрекли поражение Японии в случае вмешательства в «тайваньский вопрос»

Минобороны КНР: Япония потерпит поражение, если вмешается в ситуацию с Тайванем

Япония потерпит сокрушительное поражение, если решит применить военную силу в ситуации вокруг Тайваня. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь, передает ТАСС.

Так он отреагировал на заявление японского премьер-министра Санаэ Такаити о том, что военный кризис в районе Тайваня представляет для Японии «экзистенциальную угрозу», которая может вынудить японскую сторону «осуществить право на коллективную самооборону».

«Если японская сторона не извлечет уроки из истории и осмелится пойти на риск или даже применить силу для вмешательства в тайваньский вопрос, она потерпит сокрушительное поражение от железной воли НОАК и дорого заплатит за это», — заявил Бинь.

Он добавил, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не терпит иностранного вмешательства. Бинь добавил, что «ошибочные высказывания» Такаити представляют угрозу грубого вмешательства.

До этого представитель МИД КНР Линь Цзянь отказался комментировать угрозу генконсула Китая в Осаке Сюэ Цзяня отрубить голову премьер-министру Японии из-за слов о Тайване.

Китайский дипломат написал, что «ничего не останется, как отрубить эту грязную голову, если она посмеет самовольно сунуться». Позже запись была удалена со страницы Сюэ Цзяня.

