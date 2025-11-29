Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой. Ждать ли большой войны?

Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне. Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно патрулируют районы вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро.

Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: просьба считать все воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Благодарим за внимание!» — написал Трамп.

Власти Испании и Португалии уже рекомендовали национальным авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в ближайшие дни.

Кроме того, глава МИД Кубы Бруно Родригез заявил, что вооруженные силы США приступили к наведению «постоянных электромагнитных помех» над Карибским морем, в частности над воздушным пространством Венесуэлы.

Постоянное патрулирование

Газета The Washington Post со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщила, что американские военные самолеты уже «практически постоянно» патрулируют международное воздушное пространство вблизи Венесуэлы.

Кроме того, под предлогом поздравления военных США с Днем благодарения, основные расположения войск США в Карибском бассейне посетили глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Издание отмечает, что они также проводили встречи с представителями расположенных в регионе стран, поскольку Пентагон рассматривает возможность расширения своей военной кампании.

С начала сентября США значительно нарастили военное присутствие у берегов Венесуэлы, якобы под предлогом борьбы с наркотрафиком.

К 1 ноября в Карибском бассейне был сосредоточен контингент США общей численностью в 16 тыс. человек. У берегов Венесуэлы была сформирована группа из восьми кораблей включая эсминцы, боевые и десантные корабли с вертолетами, а также атомной подводной лодки.

Позднее в район скопления сил США также прибыл крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford, на борту которого находится несколько эскадрилий истребителей и вертолетов и более 4 тыс. военнослужащих.

24 ноября США включили венесуэльский «Картель солнц» (Cartel de los Soles) в список террористических организаций — этот шаг, как пишет The Washington Post, потенциально дает Пентагону юридические основания для нанесения ударов по целям в Венесуэле. По утверждению Вашингтона, структуру возглавляют президент Николас Мадуро и его соратники, в том числе командиры вооруженных сил страны. Каракас отверг обвинения, назвав их смехотворными и заявил, что подобной организации не существует.

Готовность Венесуэлы

Накануне глава Минобороны Венесуэлы Падрино Лопес призвал США не совершать ошибку и не атаковать республику. Он подчеркнул, что вооруженные силы страны активно готовятся к обороне и готовы дать ответ в случае американской агрессии.

До этого 12 ноября Лопес сообщил, что в вооруженные силы страны были дополнительно мобилизованы 200 тыс. человек.

«Мир в Карибах находится под угрозой из-за лжи, придуманной Государственным департаментом США. Цель этой лжи — отвлечь внимание от серьезных внутренних проблем Соединенных Штатов. Они продолжат свою ложь, непоследовательность и злобные атаки против Венесуэлы. С нашей стороны будет больше работы, больше единства и больше любви к родине», — приводит его слова агенство Anadolu.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро 27 ноября в эфире Venezolana de Televisión заявил, что страна готова к отражению агрессии. Он заявил, что более 80% жителей страны готовы защищать ее с оружием в руках.

Также Мадуро сообщил о проведении военных учений «Независимость 200», в которых были задействованы все сферы комплексной обороны страны.

В разговоре с «Газетой.Ru» политолог, американист Малек Дудаков заявил, что дальнейший сценарий будет зависеть от того, какая фракция внутри администрации Трампа окажется более влиятельной.

«Трамп продолжает повышать ставки и градус противостояния, и в частности объявляет призыв о создании де-факто бесполетной зоны в небе над Венесуэлой. Здесь могут быть варианты, потому что мы видим, что внутри команды Трампа сейчас проявляется серьезный раскол из-за ситуации конфликтной вокруг Венесуэлы. В этой связи возможен сценарий, при котором все-таки верх возьмут реалисты-прагматики вроде Джей Ди Вэнса, и в таком случае удастся избежать ситуации большого конфликта в Венесуэле. Может быть, Трамп ограничится символическими ударами по территории страны, объявит о том, что инфраструктура картелей была уничтожена, и на этом все закончится. Но при этом, если верх возьмут ястребы вроде Марко Рубио, госсекретаря и главного лоббиста войны с Венесуэлой, тогда я бы не исключал серьезной эскалации», — отметил эксперт.