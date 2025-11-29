Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой. Ждать ли большой войны?

Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: просьба считать все воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Благодарим за внимание!» — написал Трамп.
Власти Испании и Португалии уже рекомендовали национальным авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в ближайшие дни.
Кроме того, глава МИД Кубы Бруно Родригез заявил, что вооруженные силы США приступили к наведению «постоянных электромагнитных помех» над Карибским морем, в частности над воздушным пространством Венесуэлы.
Постоянное патрулирование
Газета The Washington Post со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщила, что американские военные самолеты уже «практически постоянно» патрулируют международное воздушное пространство вблизи Венесуэлы.
Кроме того, под предлогом поздравления военных США с Днем благодарения, основные расположения войск США в Карибском бассейне посетили глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
Издание отмечает, что они также проводили встречи с представителями расположенных в регионе стран, поскольку Пентагон рассматривает возможность расширения своей военной кампании.
С начала сентября США значительно нарастили военное присутствие у берегов Венесуэлы, якобы под предлогом борьбы с наркотрафиком.
К 1 ноября в Карибском бассейне был сосредоточен контингент США общей численностью в 16 тыс. человек. У берегов Венесуэлы была сформирована группа из восьми кораблей включая эсминцы, боевые и десантные корабли с вертолетами, а также атомной подводной лодки.
Позднее в район скопления сил США также прибыл крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford, на борту которого находится несколько эскадрилий истребителей и вертолетов и более 4 тыс. военнослужащих.
24 ноября США включили венесуэльский «Картель солнц» (Cartel de los Soles) в список террористических организаций — этот шаг, как пишет The Washington Post, потенциально дает Пентагону юридические основания для нанесения ударов по целям в Венесуэле. По утверждению Вашингтона, структуру возглавляют президент Николас Мадуро и его соратники, в том числе командиры вооруженных сил страны. Каракас отверг обвинения, назвав их смехотворными и заявил, что подобной организации не существует.
Готовность Венесуэлы
Накануне глава Минобороны Венесуэлы Падрино Лопес призвал США не совершать ошибку и не атаковать республику. Он подчеркнул, что вооруженные силы страны активно готовятся к обороне и готовы дать ответ в случае американской агрессии.
До этого 12 ноября Лопес сообщил, что в вооруженные силы страны были дополнительно мобилизованы 200 тыс. человек.
«Мир в Карибах находится под угрозой из-за лжи, придуманной Государственным департаментом США. Цель этой лжи — отвлечь внимание от серьезных внутренних проблем Соединенных Штатов. Они продолжат свою ложь, непоследовательность и злобные атаки против Венесуэлы. С нашей стороны будет больше работы, больше единства и больше любви к родине», — приводит его слова агенство Anadolu.
В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро 27 ноября в эфире Venezolana de Televisión заявил, что страна готова к отражению агрессии. Он заявил, что более 80% жителей страны готовы защищать ее с оружием в руках.
Также Мадуро сообщил о проведении военных учений «Независимость 200», в которых были задействованы все сферы комплексной обороны страны.
В разговоре с «Газетой.Ru» политолог, американист Малек Дудаков заявил, что дальнейший сценарий будет зависеть от того, какая фракция внутри администрации Трампа окажется более влиятельной.
«Трамп продолжает повышать ставки и градус противостояния, и в частности объявляет призыв о создании де-факто бесполетной зоны в небе над Венесуэлой. Здесь могут быть варианты, потому что мы видим, что внутри команды Трампа сейчас проявляется серьезный раскол из-за ситуации конфликтной вокруг Венесуэлы. В этой связи возможен сценарий, при котором все-таки верх возьмут реалисты-прагматики вроде Джей Ди Вэнса, и в таком случае удастся избежать ситуации большого конфликта в Венесуэле. Может быть, Трамп ограничится символическими ударами по территории страны, объявит о том, что инфраструктура картелей была уничтожена, и на этом все закончится. Но при этом, если верх возьмут ястребы вроде Марко Рубио, госсекретаря и главного лоббиста войны с Венесуэлой, тогда я бы не исключал серьезной эскалации», — отметил эксперт.