На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Boeing Трампа чуть не столкнулся с пассажирским самолетом

Mirror: Boeing Трампа и пассажирский самолет едва не столкнулись над Нью-Йорком
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Самолет президента США Дональда Трампа и пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines едва не столкнулись в небе над Нью-Йорком. Об этом пишет издание Mirror.

По данным издания, пассажирский самолет слишком близко приблизился к борту президента США, направлявшемуся в Великобританию.

«Boeing 747 (президента США Трампа. — «Газета.Ru») пролетал над Нью-Йорком, когда был замечен самолет авиакомпании Spirit Airlines, летевший по похожему маршруту. Авиадиспетчеры немедленно посоветовали пилотам пассажирского самолета немедленно изменить курс», — говорится в публикации.

Рейс Spirit 1300, следовавший из Форт-Лодердейла в Бостон, изменил направление после того, как расстроенный диспетчер напомнил ему «быть внимательным» и «отключить iPad».

28 июля телеканал CNN сообщал, что Катар безвозмездно передаст США самолет Boeing 747-8 для переоборудования в президентский лайнер Air Force One. Документ, подписанный 7 июля министром обороны США Питом Хегсетом и его катарским коллегой Саудом бин Абдурахманом Аль Тани, подчеркивает добровольный характер сделки. В тексте указано, что передача осуществляется «в духе сотрудничества» без признаков коррупционных практик.

Стоимость модернизации лайнера, по данным CNN и ВВС США, составит менее $400 млн.

Ранее Трамп назвал журналиста «придурком» из-за вопроса о подаренном ему самолете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами