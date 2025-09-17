Boeing Трампа чуть не столкнулся с пассажирским самолетом

Mirror: Boeing Трампа и пассажирский самолет едва не столкнулись над Нью-Йорком

Самолет президента США Дональда Трампа и пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines едва не столкнулись в небе над Нью-Йорком. Об этом пишет издание Mirror.

По данным издания, пассажирский самолет слишком близко приблизился к борту президента США, направлявшемуся в Великобританию.

«Boeing 747 (президента США Трампа. — «Газета.Ru») пролетал над Нью-Йорком, когда был замечен самолет авиакомпании Spirit Airlines, летевший по похожему маршруту. Авиадиспетчеры немедленно посоветовали пилотам пассажирского самолета немедленно изменить курс», — говорится в публикации.

Рейс Spirit 1300, следовавший из Форт-Лодердейла в Бостон, изменил направление после того, как расстроенный диспетчер напомнил ему «быть внимательным» и «отключить iPad».

28 июля телеканал CNN сообщал, что Катар безвозмездно передаст США самолет Boeing 747-8 для переоборудования в президентский лайнер Air Force One. Документ, подписанный 7 июля министром обороны США Питом Хегсетом и его катарским коллегой Саудом бин Абдурахманом Аль Тани, подчеркивает добровольный характер сделки. В тексте указано, что передача осуществляется «в духе сотрудничества» без признаков коррупционных практик.

Стоимость модернизации лайнера, по данным CNN и ВВС США, составит менее $400 млн.

Ранее Трамп назвал журналиста «придурком» из-за вопроса о подаренном ему самолете.