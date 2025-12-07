Трамп анонсировал новые удары по наркокартелям в Латинской Америке

Трамп: США для борьбы с наркокартелями начнут бить по наземным целям

Вооруженные силы (ВС) США начнут наносить удары по наземным целям в рамках борьбы с наркокартелями в Латинской Америке. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

По его словам, с момента начала операции против наркокартелей объемы поставок наркотиков в США по морю снизились на 94%.

«Мы начнем тот же самый процесс на суше, потому что знаем каждый маршрут, мы знаем каждое здание, мы знаем, где они живут. Мы знаем о них все», — сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее соседний с Венесуэлой остров остановил с ней авиасообщение.