На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сборная России застряла в Волгограде из-за атаки беспилотников

Атака беспилотников сорвала вылет сборной России после матча с Ираном
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Футбольная сборная России не смогла покинуть Волгоград после товарищеского матча с Ираном из-за временного закрытия аэропорта. Об этом сообщили «Известия».

Согласно данным воздушной гавани, вылет в московское Шереметьево, запланированный на 08:00, был отложен из-за введенных ограничений на полеты.

Причиной стала атака беспилотников на Волгоградскую область. Обломки одного из БПЛА упали в жилом районе на улице 50 лет Октября, повредив несколько домов, школу и детский сад. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, на месте работают экстренные службы, а для пострадавших жильцов организован пункт временного размещения.

Сообщения о беспилотной угрозе появились во время матча Россия – Иран на «Волгоград Арене». Из-за закрытия неба Росавиация приостановила работу аэропорта, в городе временно нарушилась связь и мобильный интернет.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин после игры сообщил, что команда останется ночевать в Волгограде, так как покинуть город пока невозможно. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что хотел бы видеть такую атмосферу на всех матчах национальной команды.

Ранее в Брянской области при атаке дронов на предприятие пострадал мирный житель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами