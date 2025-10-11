Сборная России застряла в Волгограде из-за атаки беспилотников

Футбольная сборная России не смогла покинуть Волгоград после товарищеского матча с Ираном из-за временного закрытия аэропорта. Об этом сообщили «Известия».

Согласно данным воздушной гавани, вылет в московское Шереметьево, запланированный на 08:00, был отложен из-за введенных ограничений на полеты.

Причиной стала атака беспилотников на Волгоградскую область. Обломки одного из БПЛА упали в жилом районе на улице 50 лет Октября, повредив несколько домов, школу и детский сад. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, на месте работают экстренные службы, а для пострадавших жильцов организован пункт временного размещения.

Сообщения о беспилотной угрозе появились во время матча Россия – Иран на «Волгоград Арене». Из-за закрытия неба Росавиация приостановила работу аэропорта, в городе временно нарушилась связь и мобильный интернет.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин после игры сообщил, что команда останется ночевать в Волгограде, так как покинуть город пока невозможно. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что хотел бы видеть такую атмосферу на всех матчах национальной команды.

Ранее в Брянской области при атаке дронов на предприятие пострадал мирный житель.